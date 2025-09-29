- 概要
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
BAC-PSの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり20.58の安値と20.67の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAC-PS株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株価は本日20.62です。0.24%内で取引され、前日の終値は20.57、取引量は53に達しました。BAC-PSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの現在の価格は20.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.24%やUSDにも注目します。BAC-PSの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PS株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は現在20.62で購入可能です。注文は通常20.62または20.92付近で行われ、53や0.10%が市場の動きを示します。BAC-PSの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PS株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinへの投資では、年間の値幅18.49 - 20.93と現在の20.62を考慮します。注文は多くの場合20.62や20.92で行われる前に、4.67%や8.24%と比較されます。BAC-PSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は20.93でした。18.49 - 20.93内で株価は大きく変動し、20.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PS)の年間最安値は18.49でした。現在の20.62や18.49 - 20.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PSの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PSの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.57、8.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.57
- 始値
- 20.60
- 買値
- 20.62
- 買値
- 20.92
- 安値
- 20.58
- 高値
- 20.67
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- 4.67%
- 6ヶ月の変化
- 8.24%
- 1年の変化
- 8.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前