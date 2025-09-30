- Panoramica
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PS ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.58 e ad un massimo di 20.67.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PS oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 20.62. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 20.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 20.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PS.
Come acquistare azioni BAC-PS?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 20.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.62 o 20.92, mentre 53 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PS?
Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 18.49 - 20.93 e il prezzo attuale 20.62. Molti confrontano 4.67% e 8.24% prima di effettuare ordini su 20.62 o 20.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 20.93. All'interno di 18.49 - 20.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) nel corso dell'anno è stato 18.49. Confrontandolo con gli attuali 20.62 e 18.49 - 20.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PS?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.57 e 8.24%.
- Chiusura Precedente
- 20.57
- Apertura
- 20.60
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Minimo
- 20.58
- Massimo
- 20.67
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- 4.67%
- Variazione Semestrale
- 8.24%
- Variazione Annuale
- 8.24%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4