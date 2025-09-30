QuotazioniSezioni
BAC-PS
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

20.62 USD 0.05 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PS ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.58 e ad un massimo di 20.67.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PS oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 20.62. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 20.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 20.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PS.

Come acquistare azioni BAC-PS?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 20.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.62 o 20.92, mentre 53 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PS?

Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 18.49 - 20.93 e il prezzo attuale 20.62. Molti confrontano 4.67% e 8.24% prima di effettuare ordini su 20.62 o 20.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 20.93. All'interno di 18.49 - 20.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) nel corso dell'anno è stato 18.49. Confrontandolo con gli attuali 20.62 e 18.49 - 20.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PS?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.57 e 8.24%.

Intervallo Giornaliero
20.58 20.67
Intervallo Annuale
18.49 20.93
Chiusura Precedente
20.57
Apertura
20.60
Bid
20.62
Ask
20.92
Minimo
20.58
Massimo
20.67
Volume
53
Variazione giornaliera
0.24%
Variazione Mensile
4.67%
Variazione Semestrale
8.24%
Variazione Annuale
8.24%
