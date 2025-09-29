- Panorámica
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
El tipo de cambio de BAC-PS de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.58, mientras que el máximo ha alcanzado 20.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BAC-PS hoy?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) se evalúa hoy en 20.62. El instrumento se negocia dentro de 0.24%; el cierre de ayer ha sido 20.57 y el volumen comercial ha alcanzado 53. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BAC-PS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin se evalúa actualmente en 20.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.24% y USD. Monitoree los movimientos de BAC-PS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BAC-PS?
Puede comprar acciones de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) al precio actual de 20.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.62 o 20.92, mientras que 53 y 0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BAC-PS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BAC-PS?
Invertir en Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica tener en cuenta el rango anual 18.49 - 20.93 y el precio actual 20.62. Muchos comparan 4.67% y 8.24% antes de colocar órdenes en 20.62 o 20.92. Estudie los cambios diarios de precios de BAC-PS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BANK OF AMERICA CORP?
El precio más alto de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) en el último año ha sido 20.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.49 - 20.93, una comparación con 20.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BANK OF AMERICA CORP?
El precio más bajo de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) para el año ha sido 18.49. La comparación con los actuales 20.62 y 18.49 - 20.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BAC-PS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BAC-PS?
En el pasado, Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.57 y 8.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.57
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Low
- 20.58
- High
- 20.67
- Volumen
- 53
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 4.67%
- Cambio a 6 meses
- 8.24%
- Cambio anual
- 8.24%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.