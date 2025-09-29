- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Курс BAC-PS за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.60, а максимальная — 20.67.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PS сегодня?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) сегодня оценивается на уровне 20.63. Инструмент торгуется в пределах 0.29%, вчерашнее закрытие составило 20.57, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 20.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.29% и USD. Отслеживайте движения BAC-PS на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PS?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) по текущей цене 20.63. Ордера обычно размещаются около 20.63 или 20.93, тогда как 40 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PS?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 18.49 - 20.93 и текущей цены 20.63. Многие сравнивают 4.72% и 8.29% перед размещением ордеров на 20.63 или 20.93. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) за последний год составила 20.93. Акции заметно колебались в пределах 18.49 - 20.93, сравнение с 20.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) за год составила 18.49. Сравнение с текущими 20.63 и 18.49 - 20.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PS?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.57 и 8.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.57
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Low
- 20.60
- High
- 20.67
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 8.29%
- Годовое изменение
- 8.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%