BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

20.63 USD 0.06 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PS за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.60, а максимальная — 20.67.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PS сегодня?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) сегодня оценивается на уровне 20.63. Инструмент торгуется в пределах 0.29%, вчерашнее закрытие составило 20.57, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 20.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.29% и USD. Отслеживайте движения BAC-PS на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PS?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) по текущей цене 20.63. Ордера обычно размещаются около 20.63 или 20.93, тогда как 40 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PS?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 18.49 - 20.93 и текущей цены 20.63. Многие сравнивают 4.72% и 8.29% перед размещением ордеров на 20.63 или 20.93. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) за последний год составила 20.93. Акции заметно колебались в пределах 18.49 - 20.93, сравнение с 20.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) за год составила 18.49. Сравнение с текущими 20.63 и 18.49 - 20.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PS?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.57 и 8.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.60 20.67
Годовой диапазон
18.49 20.93
Предыдущее закрытие
20.57
Open
20.60
Bid
20.63
Ask
20.93
Low
20.60
High
20.67
Объем
40
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
4.72%
6-месячное изменение
8.29%
Годовое изменение
8.29%
