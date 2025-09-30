- Übersicht
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PS hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.58 bis zu einem Hoch von 20.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PS heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) notiert heute bei 20.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.57 und das Handelsvolumen erreichte 53. Das Live-Chart von BAC-PS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PS Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 20.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PS zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PS-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) zum aktuellen Kurs von 20.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.62 oder 20.92 platziert, während 53 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PS-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 18.49 - 20.93 und der aktuelle Kurs 20.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.67% und 8.24%, bevor sie Orders zu 20.62 oder 20.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) im vergangenen Jahr lag bei 20.93. Innerhalb von 18.49 - 20.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) im Laufe des Jahres betrug 18.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.62 und der Spanne 18.49 - 20.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PS statt?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.57 und 8.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.57
- Eröffnung
- 20.60
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Tief
- 20.58
- Hoch
- 20.67
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 4.67%
- 6-Monatsänderung
- 8.24%
- Jahresänderung
- 8.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4