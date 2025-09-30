KurseKategorien
Währungen / BAC-PS
Zurück zum Aktien

BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

20.62 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PS hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.58 bis zu einem Hoch von 20.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PS heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) notiert heute bei 20.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.57 und das Handelsvolumen erreichte 53. Das Live-Chart von BAC-PS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PS Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 20.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PS zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PS-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) zum aktuellen Kurs von 20.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.62 oder 20.92 platziert, während 53 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PS-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 18.49 - 20.93 und der aktuelle Kurs 20.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.67% und 8.24%, bevor sie Orders zu 20.62 oder 20.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) im vergangenen Jahr lag bei 20.93. Innerhalb von 18.49 - 20.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) im Laufe des Jahres betrug 18.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.62 und der Spanne 18.49 - 20.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PS statt?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.57 und 8.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.58 20.67
Jahresspanne
18.49 20.93
Vorheriger Schlusskurs
20.57
Eröffnung
20.60
Bid
20.62
Ask
20.92
Tief
20.58
Hoch
20.67
Volumen
53
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
4.67%
6-Monatsänderung
8.24%
Jahresänderung
8.24%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4