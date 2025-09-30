- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
A taxa do BAC-PN para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.58 e o mais alto foi 21.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PN hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) está avaliado em 21.61. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 21.59, e o volume de negociação atingiu 75. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PN em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 21.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.35% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PN?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) pelo preço atual 21.61. Ordens geralmente são executadas perto de 21.61 ou 21.91, enquanto 75 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PN?
Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 19.37 - 22.01 e o preço atual 21.61. Muitos comparam 4.35% e 7.35% antes de enviar ordens em 21.61 ou 21.91. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) no último ano foi 22.01. As ações oscilaram bastante dentro de 19.37 - 22.01, e a comparação com 21.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) no ano foi 19.37. A comparação com o preço atual 21.61 e 19.37 - 22.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PN?
No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.59 e 7.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.59
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.61
- Ask
- 21.91
- Low
- 21.58
- High
- 21.70
- Volume
- 75
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 4.35%
- Mudança de 6 meses
- 7.35%
- Mudança anual
- 7.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4