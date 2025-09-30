CotaçõesSeções
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

21.61 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PN para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.58 e o mais alto foi 21.70.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PN hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) está avaliado em 21.61. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 21.59, e o volume de negociação atingiu 75. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PN em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 21.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.35% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PN?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) pelo preço atual 21.61. Ordens geralmente são executadas perto de 21.61 ou 21.91, enquanto 75 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PN?

Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 19.37 - 22.01 e o preço atual 21.61. Muitos comparam 4.35% e 7.35% antes de enviar ordens em 21.61 ou 21.91. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) no último ano foi 22.01. As ações oscilaram bastante dentro de 19.37 - 22.01, e a comparação com 21.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) no ano foi 19.37. A comparação com o preço atual 21.61 e 19.37 - 22.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PN?

No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.59 e 7.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.58 21.70
Faixa anual
19.37 22.01
Fechamento anterior
21.59
Open
21.66
Bid
21.61
Ask
21.91
Low
21.58
High
21.70
Volume
75
Mudança diária
0.09%
Mudança mensal
4.35%
Mudança de 6 meses
7.35%
Mudança anual
7.35%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4