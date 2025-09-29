BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
今日BAC-PN汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.58和高点21.70进行交易。
关注Bank of America Corporation Depositary shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BAC-PN股票今天的价格是多少？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票今天的定价为21.61。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为21.59，交易量达到75。BAC-PN的实时价格图表显示了这些更新。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票是否支付股息？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin目前的价值为21.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.35%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PN走势。
如何购买BAC-PN股票？
您可以以21.61的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票。订单通常设置在21.61或21.91附近，而75和-0.23%显示市场活动。立即关注BAC-PN的实时图表更新。
如何投资BAC-PN股票？
投资Bank of America Corporation Depositary shares, each representin需要考虑年度范围19.37 - 22.01和当前价格21.61。许多人在以21.61或21.91下订单之前，会比较4.35%和。实时查看BAC-PN价格图表，了解每日变化。
BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是22.01。在19.37 - 22.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary shares, each representin的绩效。
BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？
BANK OF AMERICA CORP（BAC-PN）的最低价格为19.37。将其与当前的21.61和19.37 - 22.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAC-PN股票是什么时候拆分的？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.59和7.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.59
- 开盘价
- 21.66
- 卖价
- 21.61
- 买价
- 21.91
- 最低价
- 21.58
- 最高价
- 21.70
- 交易量
- 75
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 4.35%
- 6个月变化
- 7.35%
- 年变化
- 7.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值