报价部分
货币 / BAC-PN
回到股票

BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

21.61 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAC-PN汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.58和高点21.70进行交易。

关注Bank of America Corporation Depositary shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BAC-PN股票今天的价格是多少？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票今天的定价为21.61。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为21.59，交易量达到75。BAC-PN的实时价格图表显示了这些更新。

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票是否支付股息？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin目前的价值为21.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.35%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PN走势。

如何购买BAC-PN股票？

您可以以21.61的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票。订单通常设置在21.61或21.91附近，而75和-0.23%显示市场活动。立即关注BAC-PN的实时图表更新。

如何投资BAC-PN股票？

投资Bank of America Corporation Depositary shares, each representin需要考虑年度范围19.37 - 22.01和当前价格21.61。许多人在以21.61或21.91下订单之前，会比较4.35%和。实时查看BAC-PN价格图表，了解每日变化。

BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是22.01。在19.37 - 22.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary shares, each representin的绩效。

BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF AMERICA CORP（BAC-PN）的最低价格为19.37。将其与当前的21.61和19.37 - 22.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAC-PN股票是什么时候拆分的？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.59和7.35%中可见。

日范围
21.58 21.70
年范围
19.37 22.01
前一天收盘价
21.59
开盘价
21.66
卖价
21.61
买价
21.91
最低价
21.58
最高价
21.70
交易量
75
日变化
0.09%
月变化
4.35%
6个月变化
7.35%
年变化
7.35%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值