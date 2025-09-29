- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
BAC-PNの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.58の安値と21.70の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BAC-PN株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株価は本日21.61です。0.09%内で取引され、前日の終値は21.59、取引量は75に達しました。BAC-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの現在の価格は21.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.35%やUSDにも注目します。BAC-PNの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PN株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は現在21.61で購入可能です。注文は通常21.61または21.91付近で行われ、75や-0.23%が市場の動きを示します。BAC-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PN株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinへの投資では、年間の値幅19.37 - 22.01と現在の21.61を考慮します。注文は多くの場合21.61や21.91で行われる前に、4.35%や7.35%と比較されます。BAC-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は22.01でした。19.37 - 22.01内で株価は大きく変動し、21.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PN)の年間最安値は19.37でした。現在の21.61や19.37 - 22.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PNの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PNの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.59、7.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.59
- 始値
- 21.66
- 買値
- 21.61
- 買値
- 21.91
- 安値
- 21.58
- 高値
- 21.70
- 出来高
- 75
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 4.35%
- 6ヶ月の変化
- 7.35%
- 1年の変化
- 7.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前