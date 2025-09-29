クォートセクション
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

21.61 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAC-PNの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.58の安値と21.70の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BAC-PN株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株価は本日21.61です。0.09%内で取引され、前日の終値は21.59、取引量は75に達しました。BAC-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの現在の価格は21.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.35%やUSDにも注目します。BAC-PNの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PN株を買う方法は？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は現在21.61で購入可能です。注文は通常21.61または21.91付近で行われ、75や-0.23%が市場の動きを示します。BAC-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAC-PN株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinへの投資では、年間の値幅19.37 - 22.01と現在の21.61を考慮します。注文は多くの場合21.61や21.91で行われる前に、4.35%や7.35%と比較されます。BAC-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は22.01でした。19.37 - 22.01内で株価は大きく変動し、21.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BAC-PN)の年間最安値は19.37でした。現在の21.61や19.37 - 22.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PNの動きはライブチャートで確認できます。

BAC-PNの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Depositary shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.59、7.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.58 21.70
1年のレンジ
19.37 22.01
以前の終値
21.59
始値
21.66
買値
21.61
買値
21.91
安値
21.58
高値
21.70
出来高
75
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
4.35%
6ヶ月の変化
7.35%
1年の変化
7.35%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待