BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

21.61 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PN hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.58 bis zu einem Hoch von 21.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PN heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) notiert heute bei 21.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.59 und das Handelsvolumen erreichte 75. Das Live-Chart von BAC-PN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PN Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 21.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PN zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PN-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) zum aktuellen Kurs von 21.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.61 oder 21.91 platziert, während 75 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PN-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 19.37 - 22.01 und der aktuelle Kurs 21.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.35% und 7.35%, bevor sie Orders zu 21.61 oder 21.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) im vergangenen Jahr lag bei 22.01. Innerhalb von 19.37 - 22.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) im Laufe des Jahres betrug 19.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.61 und der Spanne 19.37 - 22.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PN statt?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.59 und 7.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.58 21.70
Jahresspanne
19.37 22.01
Vorheriger Schlusskurs
21.59
Eröffnung
21.66
Bid
21.61
Ask
21.91
Tief
21.58
Hoch
21.70
Volumen
75
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
4.35%
6-Monatsänderung
7.35%
Jahresänderung
7.35%
