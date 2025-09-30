- Übersicht
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PN hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.58 bis zu einem Hoch von 21.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PN heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) notiert heute bei 21.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.59 und das Handelsvolumen erreichte 75. Das Live-Chart von BAC-PN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PN Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 21.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PN zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PN-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) zum aktuellen Kurs von 21.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.61 oder 21.91 platziert, während 75 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PN-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 19.37 - 22.01 und der aktuelle Kurs 21.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.35% und 7.35%, bevor sie Orders zu 21.61 oder 21.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) im vergangenen Jahr lag bei 22.01. Innerhalb von 19.37 - 22.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) im Laufe des Jahres betrug 19.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.61 und der Spanne 19.37 - 22.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PN statt?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.59 und 7.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.59
- Eröffnung
- 21.66
- Bid
- 21.61
- Ask
- 21.91
- Tief
- 21.58
- Hoch
- 21.70
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 7.35%
- Jahresänderung
- 7.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4