BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PN ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.58 e ad un massimo di 21.70.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PN oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 21.61. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 21.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 21.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PN.
Come acquistare azioni BAC-PN?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 21.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.61 o 21.91, mentre 75 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PN?
Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 19.37 - 22.01 e il prezzo attuale 21.61. Molti confrontano 4.35% e 7.35% prima di effettuare ordini su 21.61 o 21.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 22.01. All'interno di 19.37 - 22.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) nel corso dell'anno è stato 19.37. Confrontandolo con gli attuali 21.61 e 19.37 - 22.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PN?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.59 e 7.35%.
Chiusura Precedente
- 21.59
Apertura
- 21.66
Bid
- 21.61
Ask
- 21.91
Minimo
- 21.58
Massimo
- 21.70
Volume
- 75
Variazione giornaliera
- 0.09%
Variazione Mensile
- 4.35%
Variazione Semestrale
- 7.35%
Variazione Annuale
- 7.35%
