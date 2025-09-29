- Обзор рынка
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Курс BAC-PN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.58, а максимальная — 21.70.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PN сегодня?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) сегодня оценивается на уровне 21.59. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 21.59, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 21.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.25% и USD. Отслеживайте движения BAC-PN на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PN?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) по текущей цене 21.59. Ордера обычно размещаются около 21.59 или 21.89, тогда как 63 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PN?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 19.37 - 22.01 и текущей цены 21.59. Многие сравнивают 4.25% и 7.25% перед размещением ордеров на 21.59 или 21.89. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) за последний год составила 22.01. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 22.01, сравнение с 21.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 21.59 и 19.37 - 22.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PN?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.59 и 7.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.59
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.59
- Ask
- 21.89
- Low
- 21.58
- High
- 21.70
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.25%
- 6-месячное изменение
- 7.25%
- Годовое изменение
- 7.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%