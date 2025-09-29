КотировкиРазделы
BAC-PN: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

21.59 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.58, а максимальная — 21.70.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PN сегодня?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) сегодня оценивается на уровне 21.59. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 21.59, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 21.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.25% и USD. Отслеживайте движения BAC-PN на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PN?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PN) по текущей цене 21.59. Ордера обычно размещаются около 21.59 или 21.89, тогда как 63 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PN?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 19.37 - 22.01 и текущей цены 21.59. Многие сравнивают 4.25% и 7.25% перед размещением ордеров на 21.59 или 21.89. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) за последний год составила 22.01. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 22.01, сравнение с 21.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PN) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 21.59 и 19.37 - 22.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PN?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.59 и 7.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.58 21.70
Годовой диапазон
19.37 22.01
Предыдущее закрытие
21.59
Open
21.66
Bid
21.59
Ask
21.89
Low
21.58
High
21.70
Объем
63
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
4.25%
6-месячное изменение
7.25%
Годовое изменение
7.25%
