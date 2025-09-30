CotaçõesSeções
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

23.28 USD 0.11 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PM para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.13 e o mais alto foi 23.30.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PM hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) está avaliado em 23.28. O instrumento é negociado dentro de 0.47%, o fechamento de ontem foi 23.17, e o volume de negociação atingiu 100. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PM em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin está avaliado em 23.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.13% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PM?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) pelo preço atual 23.28. Ordens geralmente são executadas perto de 23.28 ou 23.58, enquanto 100 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PM?

Investir em Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin envolve considerar a faixa anual 20.83 - 23.60 e o preço atual 23.28. Muitos comparam 4.30% e 7.13% antes de enviar ordens em 23.28 ou 23.58. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) no último ano foi 23.60. As ações oscilaram bastante dentro de 20.83 - 23.60, e a comparação com 23.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) no ano foi 20.83. A comparação com o preço atual 23.28 e 20.83 - 23.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PM?

No passado Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.17 e 7.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.13 23.30
Faixa anual
20.83 23.60
Fechamento anterior
23.17
Open
23.22
Bid
23.28
Ask
23.58
Low
23.13
High
23.30
Volume
100
Mudança diária
0.47%
Mudança mensal
4.30%
Mudança de 6 meses
7.13%
Mudança anual
7.13%
