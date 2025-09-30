- Aperçu
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Le taux de change de BAC-PM a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.13 et à un maximum de 23.30.
Suivez la dynamique Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BAC-PM aujourd'hui ?
L'action Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin est cotée à 23.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.47%, a clôturé hier à 23.17 et son volume d'échange a atteint 100. Le graphique en temps réel du cours de BAC-PM présente ces mises à jour.
L'action Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin verse-t-elle des dividendes ?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin est actuellement valorisé à 23.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BAC-PM.
Comment acheter des actions BAC-PM ?
Vous pouvez acheter des actions Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin au cours actuel de 23.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.28 ou de 23.58, le 100 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BAC-PM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BAC-PM ?
Investir dans Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.83 - 23.60 et le prix actuel 23.28. Beaucoup comparent 4.30% et 7.13% avant de passer des ordres à 23.28 ou 23.58. Consultez le graphique du cours de BAC-PM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF AMERICA CORP ?
Le cours le plus élevé de BANK OF AMERICA CORP l'année dernière était 23.60. Au cours de 20.83 - 23.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF AMERICA CORP ?
Le cours le plus bas de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) sur l'année a été 20.83. Sa comparaison avec 23.28 et 20.83 - 23.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BAC-PM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BAC-PM a-t-elle été divisée ?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.17 et 7.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.17
- Ouverture
- 23.22
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Plus Bas
- 23.13
- Plus Haut
- 23.30
- Volume
- 100
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 4.30%
- Changement à 6 Mois
- 7.13%
- Changement Annuel
- 7.13%
