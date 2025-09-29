- 概要
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
BAC-PMの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり23.13の安値と23.30の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BAC-PM株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株価は本日23.28です。0.47%内で取引され、前日の終値は23.17、取引量は100に達しました。BAC-PMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの現在の価格は23.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.13%やUSDにも注目します。BAC-PMの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PM株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinの株は現在23.28で購入可能です。注文は通常23.28または23.58付近で行われ、100や0.26%が市場の動きを示します。BAC-PMの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PM株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅20.83 - 23.60と現在の23.28を考慮します。注文は多くの場合23.28や23.58で行われる前に、4.30%や7.13%と比較されます。BAC-PMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は23.60でした。20.83 - 23.60内で株価は大きく変動し、23.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PM)の年間最安値は20.83でした。現在の23.28や20.83 - 23.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-PMの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PMの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.17、7.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.17
- 始値
- 23.22
- 買値
- 23.28
- 買値
- 23.58
- 安値
- 23.13
- 高値
- 23.30
- 出来高
- 100
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 4.30%
- 6ヶ月の変化
- 7.13%
- 1年の変化
- 7.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前