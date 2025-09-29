报价部分
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

23.28 USD 0.11 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAC-PM汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点23.13和高点23.30进行交易。

关注Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BAC-PM股票今天的价格是多少？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票今天的定价为23.28。它在0.47%范围内交易，昨天的收盘价为23.17，交易量达到100。BAC-PM的实时价格图表显示了这些更新。

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票是否支付股息？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin目前的价值为23.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PM走势。

如何购买BAC-PM股票？

您可以以23.28的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票。订单通常设置在23.28或23.58附近，而100和0.26%显示市场活动。立即关注BAC-PM的实时图表更新。

如何投资BAC-PM股票？

投资Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin需要考虑年度范围20.83 - 23.60和当前价格23.28。许多人在以23.28或23.58下订单之前，会比较4.30%和。实时查看BAC-PM价格图表，了解每日变化。

BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是23.60。在20.83 - 23.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin的绩效。

BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF AMERICA CORP（BAC-PM）的最低价格为20.83。将其与当前的23.28和20.83 - 23.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAC-PM股票是什么时候拆分的？

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.17和7.13%中可见。

日范围
23.13 23.30
年范围
20.83 23.60
前一天收盘价
23.17
开盘价
23.22
卖价
23.28
买价
23.58
最低价
23.13
最高价
23.30
交易量
100
日变化
0.47%
月变化
4.30%
6个月变化
7.13%
年变化
7.13%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值