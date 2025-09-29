BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
今日BAC-PM汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点23.13和高点23.30进行交易。
关注Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BAC-PM股票今天的价格是多少？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票今天的定价为23.28。它在0.47%范围内交易，昨天的收盘价为23.17，交易量达到100。BAC-PM的实时价格图表显示了这些更新。
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票是否支付股息？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin目前的价值为23.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PM走势。
如何购买BAC-PM股票？
您可以以23.28的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin股票。订单通常设置在23.28或23.58附近，而100和0.26%显示市场活动。立即关注BAC-PM的实时图表更新。
如何投资BAC-PM股票？
投资Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin需要考虑年度范围20.83 - 23.60和当前价格23.28。许多人在以23.28或23.58下订单之前，会比较4.30%和。实时查看BAC-PM价格图表，了解每日变化。
BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是23.60。在20.83 - 23.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin的绩效。
BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？
BANK OF AMERICA CORP（BAC-PM）的最低价格为20.83。将其与当前的23.28和20.83 - 23.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAC-PM股票是什么时候拆分的？
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.17和7.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.17
- 开盘价
- 23.22
- 卖价
- 23.28
- 买价
- 23.58
- 最低价
- 23.13
- 最高价
- 23.30
- 交易量
- 100
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- 4.30%
- 6个月变化
- 7.13%
- 年变化
- 7.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值