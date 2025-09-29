КотировкиРазделы
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

23.28 USD 0.11 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PM за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.13, а максимальная — 23.30.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PM сегодня?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) сегодня оценивается на уровне 23.28. Инструмент торгуется в пределах 0.47%, вчерашнее закрытие составило 23.17, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 23.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.13% и USD. Отслеживайте движения BAC-PM на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PM?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) по текущей цене 23.28. Ордера обычно размещаются около 23.28 или 23.58, тогда как 100 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PM?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 20.83 - 23.60 и текущей цены 23.28. Многие сравнивают 4.30% и 7.13% перед размещением ордеров на 23.28 или 23.58. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) за последний год составила 23.60. Акции заметно колебались в пределах 20.83 - 23.60, сравнение с 23.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) за год составила 20.83. Сравнение с текущими 23.28 и 20.83 - 23.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PM?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.17 и 7.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.13 23.30
Годовой диапазон
20.83 23.60
Предыдущее закрытие
23.17
Open
23.22
Bid
23.28
Ask
23.58
Low
23.13
High
23.30
Объем
100
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
4.30%
6-месячное изменение
7.13%
Годовое изменение
7.13%
