BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Курс BAC-PM за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.13, а максимальная — 23.30.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PM сегодня?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) сегодня оценивается на уровне 23.28. Инструмент торгуется в пределах 0.47%, вчерашнее закрытие составило 23.17, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin в настоящее время оценивается в 23.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.13% и USD. Отслеживайте движения BAC-PM на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PM?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) по текущей цене 23.28. Ордера обычно размещаются около 23.28 или 23.58, тогда как 100 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PM?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin предполагает учет годового диапазона 20.83 - 23.60 и текущей цены 23.28. Многие сравнивают 4.30% и 7.13% перед размещением ордеров на 23.28 или 23.58. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) за последний год составила 23.60. Акции заметно колебались в пределах 20.83 - 23.60, сравнение с 23.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) за год составила 20.83. Сравнение с текущими 23.28 и 20.83 - 23.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PM?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.17 и 7.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.17
- Open
- 23.22
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Low
- 23.13
- High
- 23.30
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 4.30%
- 6-месячное изменение
- 7.13%
- Годовое изменение
- 7.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%