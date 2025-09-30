- Panoramica
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PM ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.13 e ad un massimo di 23.30.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PM oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 23.28. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 23.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 100. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 23.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PM.
Come acquistare azioni BAC-PM?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 23.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.28 o 23.58, mentre 100 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PM?
Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 20.83 - 23.60 e il prezzo attuale 23.28. Molti confrontano 4.30% e 7.13% prima di effettuare ordini su 23.28 o 23.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 23.60. All'interno di 20.83 - 23.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) nel corso dell'anno è stato 20.83. Confrontandolo con gli attuali 23.28 e 20.83 - 23.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PM?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.17 e 7.13%.
- Chiusura Precedente
- 23.17
- Apertura
- 23.22
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Minimo
- 23.13
- Massimo
- 23.30
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 4.30%
- Variazione Semestrale
- 7.13%
- Variazione Annuale
- 7.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4