BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

23.28 USD 0.11 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PM ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.13 e ad un massimo di 23.30.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PM oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin sono prezzate a 23.28. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 23.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 100. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 23.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PM.

Come acquistare azioni BAC-PM?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 23.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.28 o 23.58, mentre 100 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PM?

Investire in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 20.83 - 23.60 e il prezzo attuale 23.28. Molti confrontano 4.30% e 7.13% prima di effettuare ordini su 23.28 o 23.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 23.60. All'interno di 20.83 - 23.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) nel corso dell'anno è stato 20.83. Confrontandolo con gli attuali 23.28 e 20.83 - 23.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PM?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.17 e 7.13%.

Intervallo Giornaliero
23.13 23.30
Intervallo Annuale
20.83 23.60
Chiusura Precedente
23.17
Apertura
23.22
Bid
23.28
Ask
23.58
Minimo
23.13
Massimo
23.30
Volume
100
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
4.30%
Variazione Semestrale
7.13%
Variazione Annuale
7.13%
