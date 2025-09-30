KurseKategorien
Währungen / BAC-PM
BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin

23.28 USD 0.11 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PM hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.13 bis zu einem Hoch von 23.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PM heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) notiert heute bei 23.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.17 und das Handelsvolumen erreichte 100. Das Live-Chart von BAC-PM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PM Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 23.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PM zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PM-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) zum aktuellen Kurs von 23.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.28 oder 23.58 platziert, während 100 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PM-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 20.83 - 23.60 und der aktuelle Kurs 23.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.30% und 7.13%, bevor sie Orders zu 23.28 oder 23.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) im vergangenen Jahr lag bei 23.60. Innerhalb von 20.83 - 23.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) im Laufe des Jahres betrug 20.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.28 und der Spanne 20.83 - 23.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PM statt?

Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.17 und 7.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.13 23.30
Jahresspanne
20.83 23.60
Vorheriger Schlusskurs
23.17
Eröffnung
23.22
Bid
23.28
Ask
23.58
Tief
23.13
Hoch
23.30
Volumen
100
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
4.30%
6-Monatsänderung
7.13%
Jahresänderung
7.13%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4