BAC-PM: Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PM hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.13 bis zu einem Hoch von 23.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PM heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) notiert heute bei 23.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.17 und das Handelsvolumen erreichte 100. Das Live-Chart von BAC-PM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PM Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 23.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PM zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PM-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin (BAC-PM) zum aktuellen Kurs von 23.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.28 oder 23.58 platziert, während 100 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PM-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 20.83 - 23.60 und der aktuelle Kurs 23.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.30% und 7.13%, bevor sie Orders zu 23.28 oder 23.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) im vergangenen Jahr lag bei 23.60. Innerhalb von 20.83 - 23.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PM) im Laufe des Jahres betrug 20.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.28 und der Spanne 20.83 - 23.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PM statt?
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.17 und 7.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.17
- Eröffnung
- 23.22
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Tief
- 23.13
- Hoch
- 23.30
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- 7.13%
- Jahresänderung
- 7.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4