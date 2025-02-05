Moedas / AZTA
AZTA: Azenta Inc
31.19 USD 0.73 (2.40%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AZTA para hoje mudou para 2.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.91 e o mais alto foi 31.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Azenta Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZTA Notícias
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Azenta stock upgraded to Outperform by Raymond James on margin improvement
- Azenta (AZTA) Q3 EPS Jumps 36%
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Frenova, Nephronomics and GENEWIZ collaborate on kidney disease research
- Azenta: Down 40% And Still Not Compelling (NASDAQ:AZTA)
- Azenta announces resignation of chief accounting officer Violetta Hughes
- Azenta: Life Science Business Failing To Come To Life (NASDAQ:AZTA)
- Azenta, Inc. (AZTA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
30.91 31.30
Faixa anual
23.91 55.64
- Fechamento anterior
- 30.46
- Open
- 31.08
- Bid
- 31.19
- Ask
- 31.49
- Low
- 30.91
- High
- 31.30
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 2.40%
- Mudança mensal
- 3.83%
- Mudança de 6 meses
- -8.43%
- Mudança anual
- -35.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh