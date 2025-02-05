Валюты / AZTA
AZTA: Azenta Inc
30.59 USD 0.65 (2.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AZTA за сегодня изменился на 2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.49, а максимальная — 30.66.
Следите за динамикой Azenta Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AZTA
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Azenta stock upgraded to Outperform by Raymond James on margin improvement
- Azenta (AZTA) Q3 EPS Jumps 36%
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Frenova, Nephronomics and GENEWIZ collaborate on kidney disease research
- Azenta: Down 40% And Still Not Compelling (NASDAQ:AZTA)
- Azenta announces resignation of chief accounting officer Violetta Hughes
- Azenta: Life Science Business Failing To Come To Life (NASDAQ:AZTA)
- Azenta, Inc. (AZTA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
29.49 30.66
Годовой диапазон
23.91 55.64
- Предыдущее закрытие
- 29.94
- Open
- 29.95
- Bid
- 30.59
- Ask
- 30.89
- Low
- 29.49
- High
- 30.66
- Объем
- 1.422 K
- Дневное изменение
- 2.17%
- Месячное изменение
- 1.83%
- 6-месячное изменение
- -10.19%
- Годовое изменение
- -36.36%
