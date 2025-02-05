КотировкиРазделы
AZTA: Azenta Inc

30.59 USD 0.65 (2.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AZTA за сегодня изменился на 2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.49, а максимальная — 30.66.

Следите за динамикой Azenta Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.49 30.66
Годовой диапазон
23.91 55.64
Предыдущее закрытие
29.94
Open
29.95
Bid
30.59
Ask
30.89
Low
29.49
High
30.66
Объем
1.422 K
Дневное изменение
2.17%
Месячное изменение
1.83%
6-месячное изменение
-10.19%
Годовое изменение
-36.36%
