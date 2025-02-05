Währungen / AZTA
AZTA: Azenta Inc
31.06 USD 0.60 (1.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AZTA hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.53 bis zu einem Hoch von 31.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Azenta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AZTA News
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Azenta stock upgraded to Outperform by Raymond James on margin improvement
- Azenta (AZTA) Q3 EPS Jumps 36%
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Frenova, Nephronomics and GENEWIZ collaborate on kidney disease research
- Azenta: Down 40% And Still Not Compelling (NASDAQ:AZTA)
- Azenta announces resignation of chief accounting officer Violetta Hughes
- Azenta: Life Science Business Failing To Come To Life (NASDAQ:AZTA)
- Azenta, Inc. (AZTA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
30.53 31.44
Jahresspanne
23.91 55.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.46
- Eröffnung
- 30.96
- Bid
- 31.06
- Ask
- 31.36
- Tief
- 30.53
- Hoch
- 31.44
- Volumen
- 1.095 K
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- -8.81%
- Jahresänderung
- -35.39%
