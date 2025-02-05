KurseKategorien
AZTA: Azenta Inc

31.06 USD 0.60 (1.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AZTA hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.53 bis zu einem Hoch von 31.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Azenta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.53 31.44
Jahresspanne
23.91 55.64
Vorheriger Schlusskurs
30.46
Eröffnung
30.96
Bid
31.06
Ask
31.36
Tief
30.53
Hoch
31.44
Volumen
1.095 K
Tagesänderung
1.97%
Monatsänderung
3.40%
6-Monatsänderung
-8.81%
Jahresänderung
-35.39%
