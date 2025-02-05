货币 / AZTA
AZTA: Azenta Inc
30.59 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AZTA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.43和高点31.07进行交易。
关注Azenta Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AZTA新闻
日范围
30.43 31.07
年范围
23.91 55.64
- 前一天收盘价
- 30.59
- 开盘价
- 30.67
- 卖价
- 30.59
- 买价
- 30.89
- 最低价
- 30.43
- 最高价
- 31.07
- 交易量
- 616
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.83%
- 6个月变化
- -10.19%
- 年变化
- -36.36%
