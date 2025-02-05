통화 / AZTA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AZTA: Azenta Inc
31.09 USD 0.03 (0.10%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AZTA 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.43이고 고가는 31.11이었습니다.
Azenta Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZTA News
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Azenta stock upgraded to Outperform by Raymond James on margin improvement
- Azenta (AZTA) Q3 EPS Jumps 36%
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Frenova, Nephronomics and GENEWIZ collaborate on kidney disease research
- Azenta: Down 40% And Still Not Compelling (NASDAQ:AZTA)
- Azenta announces resignation of chief accounting officer Violetta Hughes
- Azenta: Life Science Business Failing To Come To Life (NASDAQ:AZTA)
- Azenta, Inc. (AZTA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
30.43 31.11
년간 변동
23.91 55.64
- 이전 종가
- 31.06
- 시가
- 31.08
- Bid
- 31.09
- Ask
- 31.39
- 저가
- 30.43
- 고가
- 31.11
- 볼륨
- 1.349 K
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- 3.50%
- 6개월 변동
- -8.72%
- 년간 변동율
- -35.32%
20 9월, 토요일