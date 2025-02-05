Valute / AZTA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AZTA: Azenta Inc
31.09 USD 0.03 (0.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AZTA ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.43 e ad un massimo di 31.11.
Segui le dinamiche di Azenta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZTA News
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Azenta stock upgraded to Outperform by Raymond James on margin improvement
- Azenta (AZTA) Q3 EPS Jumps 36%
- Evercore ISI lowers Azenta stock price target to $33 on order delays
- Frenova, Nephronomics and GENEWIZ collaborate on kidney disease research
- Azenta: Down 40% And Still Not Compelling (NASDAQ:AZTA)
- Azenta announces resignation of chief accounting officer Violetta Hughes
- Azenta: Life Science Business Failing To Come To Life (NASDAQ:AZTA)
- Azenta, Inc. (AZTA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
30.43 31.11
Intervallo Annuale
23.91 55.64
- Chiusura Precedente
- 31.06
- Apertura
- 31.08
- Bid
- 31.09
- Ask
- 31.39
- Minimo
- 30.43
- Massimo
- 31.11
- Volume
- 1.349 K
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 3.50%
- Variazione Semestrale
- -8.72%
- Variazione Annuale
- -35.32%
20 settembre, sabato