QuotazioniSezioni
Valute / AZTA
Tornare a Azioni

AZTA: Azenta Inc

31.09 USD 0.03 (0.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AZTA ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.43 e ad un massimo di 31.11.

Segui le dinamiche di Azenta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AZTA News

Intervallo Giornaliero
30.43 31.11
Intervallo Annuale
23.91 55.64
Chiusura Precedente
31.06
Apertura
31.08
Bid
31.09
Ask
31.39
Minimo
30.43
Massimo
31.11
Volume
1.349 K
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
3.50%
Variazione Semestrale
-8.72%
Variazione Annuale
-35.32%
20 settembre, sabato