AZTA: Azenta Inc
31.06 USD 0.60 (1.97%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AZTAの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり30.53の安値と31.44の高値で取引されました。
Azenta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AZTA News
1日のレンジ
30.53 31.44
1年のレンジ
23.91 55.64
- 以前の終値
- 30.46
- 始値
- 30.96
- 買値
- 31.06
- 買値
- 31.36
- 安値
- 30.53
- 高値
- 31.44
- 出来高
- 1.095 K
- 1日の変化
- 1.97%
- 1ヶ月の変化
- 3.40%
- 6ヶ月の変化
- -8.81%
- 1年の変化
- -35.39%
