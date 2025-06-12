Moedas / AZ
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.07 USD 0.14 (1.71%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AZ para hoje mudou para -1.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.92 e o mais alto foi 8.39.
Veja a dinâmica do par de moedas A2Z Smart Technologies Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AZ Notícias
- A2Z levanta US$ 45 milhões em oferta pública ampliada a US$ 8 por ação
- A2Z raises $45 million in upsized public offering at $8 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on A2Z Smart Technology stock
- A2Z Cust2mate secures retail media monetization rights with Yochananof
- A2Z Cust2Mate secures $55 million order from Israeli supermarket chain
- A2Z Cust2Mate Solutions Smart Carts Could Redefine Retail, But At A Price (NASDAQ:AZ)
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- ASML, J B Hunt Transport And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session
- A2Z Cust2Mate Solutions sells Israeli subsidiary for 500,000 ILS
- A2Z Smart Technologies stock surges after securing $25 million smart cart order
- A2Z Cust2Mate secures $25 million smart cart order for Latin America
- A2Z Cust2Mate sells subsidiary in director-affiliated deal
Faixa diária
7.92 8.39
Faixa anual
1.76 12.36
- Fechamento anterior
- 8.21
- Open
- 8.21
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- Low
- 7.92
- High
- 8.39
- Volume
- 1.118 K
- Mudança diária
- -1.71%
- Mudança mensal
- -8.50%
- Mudança de 6 meses
- 11.46%
- Mudança anual
- 313.85%
