Divisas / AZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.21 USD 0.38 (4.42%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AZ de hoy ha cambiado un -4.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.13, mientras que el máximo ha alcanzado 8.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas A2Z Smart Technologies Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZ News
- A2Z recauda $45 millones en oferta pública ampliada a $8 por acción
- A2Z recauda 45 millones de dólares en una ampliada oferta pública a 8 dólares por acción
- A2Z raises $45 million in upsized public offering at $8 per share
- Alpha Modus demanda a empresa tecnológica india por infracción de patentes
- Benchmark reiterates Buy rating on A2Z Smart Technology stock
- A2Z Cust2mate secures retail media monetization rights with Yochananof
- A2Z Cust2Mate secures $55 million order from Israeli supermarket chain
- A2Z Cust2Mate Solutions Smart Carts Could Redefine Retail, But At A Price (NASDAQ:AZ)
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- ASML, J B Hunt Transport And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session
- A2Z Cust2Mate Solutions sells Israeli subsidiary for 500,000 ILS
- A2Z Smart Technologies stock surges after securing $25 million smart cart order
- A2Z Cust2Mate secures $25 million smart cart order for Latin America
- A2Z Cust2Mate sells subsidiary in director-affiliated deal
Rango diario
8.13 8.86
Rango anual
1.76 12.36
- Cierres anteriores
- 8.59
- Open
- 8.45
- Bid
- 8.21
- Ask
- 8.51
- Low
- 8.13
- High
- 8.86
- Volumen
- 3.881 K
- Cambio diario
- -4.42%
- Cambio mensual
- -6.92%
- Cambio a 6 meses
- 13.40%
- Cambio anual
- 321.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B