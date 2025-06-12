Valute / AZ
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.66 USD 0.55 (6.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AZ ha avuto una variazione del 6.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.12 e ad un massimo di 8.80.
Segui le dinamiche di A2Z Smart Technologies Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.12 8.80
Intervallo Annuale
1.76 12.36
- Chiusura Precedente
- 8.11
- Apertura
- 8.15
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Minimo
- 8.12
- Massimo
- 8.80
- Volume
- 1.082 K
- Variazione giornaliera
- 6.78%
- Variazione Mensile
- -1.81%
- Variazione Semestrale
- 19.61%
- Variazione Annuale
- 344.10%
21 settembre, domenica