AZ: A2Z Smart Technologies Corp

8.66 USD 0.55 (6.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AZ ha avuto una variazione del 6.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.12 e ad un massimo di 8.80.

Segui le dinamiche di A2Z Smart Technologies Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.12 8.80
Intervallo Annuale
1.76 12.36
Chiusura Precedente
8.11
Apertura
8.15
Bid
8.66
Ask
8.96
Minimo
8.12
Massimo
8.80
Volume
1.082 K
Variazione giornaliera
6.78%
Variazione Mensile
-1.81%
Variazione Semestrale
19.61%
Variazione Annuale
344.10%
21 settembre, domenica