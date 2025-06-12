货币 / AZ
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.34 USD 0.25 (2.91%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AZ汇率已更改-2.91%。当日，交易品种以低点8.31和高点8.86进行交易。
关注A2Z Smart Technologies Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AZ新闻
- A2Z以每股8美元的价格在扩大规模的公开发行中筹集4500万美元
- Benchmark reiterates Buy rating on A2Z Smart Technology stock
- A2Z Cust2mate secures retail media monetization rights with Yochananof
- A2Z Cust2Mate secures $55 million order from Israeli supermarket chain
- A2Z Cust2Mate Solutions Smart Carts Could Redefine Retail, But At A Price (NASDAQ:AZ)
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- ASML, J B Hunt Transport And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session
- A2Z Cust2Mate Solutions sells Israeli subsidiary for 500,000 ILS
- A2Z Smart Technologies stock surges after securing $25 million smart cart order
- A2Z Cust2Mate secures $25 million smart cart order for Latin America
- A2Z Cust2Mate sells subsidiary in director-affiliated deal
日范围
8.31 8.86
年范围
1.76 12.36
- 前一天收盘价
- 8.59
- 开盘价
- 8.45
- 卖价
- 8.34
- 买价
- 8.64
- 最低价
- 8.31
- 最高价
- 8.86
- 交易量
- 3.486 K
- 日变化
- -2.91%
- 月变化
- -5.44%
- 6个月变化
- 15.19%
- 年变化
- 327.69%
