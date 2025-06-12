Валюты / AZ
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.59 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AZ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.36, а максимальная — 8.75.
Следите за динамикой A2Z Smart Technologies Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AZ
- A2Z привлекает $45 млн в расширенном публичном размещении по $8 за акцию
- A2Z raises $45 million in upsized public offering at $8 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on A2Z Smart Technology stock
- A2Z Cust2mate secures retail media monetization rights with Yochananof
- A2Z Cust2Mate secures $55 million order from Israeli supermarket chain
- A2Z Cust2Mate Solutions Smart Carts Could Redefine Retail, But At A Price (NASDAQ:AZ)
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- ASML, J B Hunt Transport And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session
- A2Z Cust2Mate Solutions sells Israeli subsidiary for 500,000 ILS
- A2Z Smart Technologies stock surges after securing $25 million smart cart order
- A2Z Cust2Mate secures $25 million smart cart order for Latin America
- A2Z Cust2Mate sells subsidiary in director-affiliated deal
Дневной диапазон
8.36 8.75
Годовой диапазон
1.76 12.36
- Предыдущее закрытие
- 8.60
- Open
- 8.68
- Bid
- 8.59
- Ask
- 8.89
- Low
- 8.36
- High
- 8.75
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -2.61%
- 6-месячное изменение
- 18.65%
- Годовое изменение
- 340.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.