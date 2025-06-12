КотировкиРазделы
AZ: A2Z Smart Technologies Corp

8.59 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AZ за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.36, а максимальная — 8.75.

Дневной диапазон
8.36 8.75
Годовой диапазон
1.76 12.36
Предыдущее закрытие
8.60
Open
8.68
Bid
8.59
Ask
8.89
Low
8.36
High
8.75
Объем
498
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-2.61%
6-месячное изменение
18.65%
Годовое изменение
340.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.