Währungen / AZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.11 USD 0.10 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AZ hat sich für heute um -1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.92 bis zu einem Hoch von 8.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die A2Z Smart Technologies Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZ News
- A2Z Cust2Mate schließt Finanzierung über 45 Millionen US-Dollar für Expansion mit intelligenten Einkaufswagen ab
- A2Z Cust2Mate raises $45 million to fund smart cart expansion
- A2Z Cust2Mate sichert sich 45 Mio. US-Dollar durch aufgestocktes öffentliches Angebot zu 8 US-Dollar je Aktie
- A2Z raises $45 million in upsized public offering at $8 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on A2Z Smart Technology stock
- A2Z Cust2mate secures retail media monetization rights with Yochananof
- A2Z Cust2Mate secures $55 million order from Israeli supermarket chain
- A2Z Cust2Mate Solutions Smart Carts Could Redefine Retail, But At A Price (NASDAQ:AZ)
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- ASML, J B Hunt Transport And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session
- A2Z Cust2Mate Solutions sells Israeli subsidiary for 500,000 ILS
- A2Z Smart Technologies stock surges after securing $25 million smart cart order
- A2Z Cust2Mate secures $25 million smart cart order for Latin America
- A2Z Cust2Mate sells subsidiary in director-affiliated deal
Tagesspanne
7.92 8.39
Jahresspanne
1.76 12.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.21
- Eröffnung
- 8.21
- Bid
- 8.11
- Ask
- 8.41
- Tief
- 7.92
- Hoch
- 8.39
- Volumen
- 1.609 K
- Tagesänderung
- -1.22%
- Monatsänderung
- -8.05%
- 6-Monatsänderung
- 12.02%
- Jahresänderung
- 315.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K