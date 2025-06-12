通貨 / AZ
AZ: A2Z Smart Technologies Corp
8.11 USD 0.10 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AZの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり7.92の安値と8.39の高値で取引されました。
A2Z Smart Technologies Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AZ News
- A2Z、8ドルで株式公開増資により4500万ドル調達
- A2Z raises $45 million in upsized public offering at $8 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on A2Z Smart Technology stock
- A2Z Cust2mate secures retail media monetization rights with Yochananof
- A2Z Cust2Mate secures $55 million order from Israeli supermarket chain
- A2Z Cust2Mate Solutions Smart Carts Could Redefine Retail, But At A Price (NASDAQ:AZ)
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- ASML, J B Hunt Transport And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session
- A2Z Cust2Mate Solutions sells Israeli subsidiary for 500,000 ILS
- A2Z Smart Technologies stock surges after securing $25 million smart cart order
- A2Z Cust2Mate secures $25 million smart cart order for Latin America
- A2Z Cust2Mate sells subsidiary in director-affiliated deal
1日のレンジ
7.92 8.39
1年のレンジ
1.76 12.36
- 以前の終値
- 8.21
- 始値
- 8.21
- 買値
- 8.11
- 買値
- 8.41
- 安値
- 7.92
- 高値
- 8.39
- 出来高
- 1.609 K
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- -8.05%
- 6ヶ月の変化
- 12.02%
- 1年の変化
- 315.90%
