AZ: A2Z Smart Technologies Corp

8.11 USD 0.10 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AZの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり7.92の安値と8.39の高値で取引されました。

A2Z Smart Technologies Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.92 8.39
1年のレンジ
1.76 12.36
以前の終値
8.21
始値
8.21
買値
8.11
買値
8.41
安値
7.92
高値
8.39
出来高
1.609 K
1日の変化
-1.22%
1ヶ月の変化
-8.05%
6ヶ月の変化
12.02%
1年の変化
315.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K