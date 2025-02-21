Moedas / AXTI
AXTI: AXT Inc
3.94 USD 0.07 (1.75%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXTI para hoje mudou para -1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.85 e o mais alto foi 4.08.
Veja a dinâmica do par de moedas AXT Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AXTI Notícias
- ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Soars 13.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- AXT receives permits to resume indium phosphide exports from China
- AXT appoints Leonard J. LeBlanc to board, Jesse Chen named audit chair
- AXT (AXTI) Q2 Revenue Drops 36%
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 8/1/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Earnings call transcript: AXT Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- AXT earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Qualcomm (QCOM) Q3 Earnings Surpass Estimates
- Earnings Preview: AXT (AXTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Should You Buy AXT (AXTI) After Golden Cross?
- AXT notifies Nasdaq of audit committee non-compliance following board member’s passing
- AXT board member Christine Russell passes away at 75
- AXT Inc. Drops On Negative Q1 2025 Profit Margins And Weak Q2 Outlook (NASDAQ:AXTI)
- AXT stock falls after lowering Q2 revenue guidance on export challenges
- AXT Subsidiary Receives Export Permits for Indium Phosphide
- AXT, Inc. Reported Improved Q4 Financial Performance But Q1 Outlook Disappoints (AXTI)
- AXT, Inc. (AXTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.85 4.08
Faixa anual
1.13 4.19
- Fechamento anterior
- 4.01
- Open
- 3.99
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Low
- 3.85
- High
- 4.08
- Volume
- 1.148 K
- Mudança diária
- -1.75%
- Mudança mensal
- 39.22%
- Mudança de 6 meses
- 181.43%
- Mudança anual
- 61.48%
