시세섹션
통화 / AXTI
주식로 돌아가기

AXTI: AXT Inc

4.34 USD 0.38 (9.60%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AXTI 환율이 오늘 9.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.93이고 고가는 4.46이었습니다.

AXT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXTI News

일일 변동 비율
3.93 4.46
년간 변동
1.13 4.46
이전 종가
3.96
시가
3.96
Bid
4.34
Ask
4.64
저가
3.93
고가
4.46
볼륨
3.041 K
일일 변동
9.60%
월 변동
53.36%
6개월 변동
210.00%
년간 변동율
77.87%
20 9월, 토요일