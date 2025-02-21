통화 / AXTI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AXTI: AXT Inc
4.34 USD 0.38 (9.60%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AXTI 환율이 오늘 9.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.93이고 고가는 4.46이었습니다.
AXT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXTI News
- ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Soars 13.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- AXT receives permits to resume indium phosphide exports from China
- AXT appoints Leonard J. LeBlanc to board, Jesse Chen named audit chair
- AXT (AXTI) Q2 Revenue Drops 36%
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 8/1/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Earnings call transcript: AXT Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- AXT earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Qualcomm (QCOM) Q3 Earnings Surpass Estimates
- Earnings Preview: AXT (AXTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Should You Buy AXT (AXTI) After Golden Cross?
- AXT notifies Nasdaq of audit committee non-compliance following board member’s passing
- AXT board member Christine Russell passes away at 75
- AXT Inc. Drops On Negative Q1 2025 Profit Margins And Weak Q2 Outlook (NASDAQ:AXTI)
- AXT stock falls after lowering Q2 revenue guidance on export challenges
- AXT Subsidiary Receives Export Permits for Indium Phosphide
- AXT, Inc. Reported Improved Q4 Financial Performance But Q1 Outlook Disappoints (AXTI)
- AXT, Inc. (AXTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.93 4.46
년간 변동
1.13 4.46
- 이전 종가
- 3.96
- 시가
- 3.96
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- 저가
- 3.93
- 고가
- 4.46
- 볼륨
- 3.041 K
- 일일 변동
- 9.60%
- 월 변동
- 53.36%
- 6개월 변동
- 210.00%
- 년간 변동율
- 77.87%
20 9월, 토요일