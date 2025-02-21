通貨 / AXTI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AXTI: AXT Inc
3.96 USD 0.02 (0.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AXTIの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり3.95の安値と4.19の高値で取引されました。
AXT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXTI News
- ams-OSRAM AG Unsponsored ADR (AMSSY) Soars 13.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- AXT receives permits to resume indium phosphide exports from China
- AXT appoints Leonard J. LeBlanc to board, Jesse Chen named audit chair
- AXT (AXTI) Q2 Revenue Drops 36%
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 8/1/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Earnings call transcript: AXT Inc. Q2 2025 reveals revenue miss, stock dips
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- AXT earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Qualcomm (QCOM) Q3 Earnings Surpass Estimates
- Earnings Preview: AXT (AXTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Should You Buy AXT (AXTI) After Golden Cross?
- AXT notifies Nasdaq of audit committee non-compliance following board member’s passing
- AXT board member Christine Russell passes away at 75
- AXT Inc. Drops On Negative Q1 2025 Profit Margins And Weak Q2 Outlook (NASDAQ:AXTI)
- AXT stock falls after lowering Q2 revenue guidance on export challenges
- AXT Subsidiary Receives Export Permits for Indium Phosphide
- AXT, Inc. Reported Improved Q4 Financial Performance But Q1 Outlook Disappoints (AXTI)
- AXT, Inc. (AXTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.95 4.19
1年のレンジ
1.13 4.19
- 以前の終値
- 3.94
- 始値
- 4.06
- 買値
- 3.96
- 買値
- 4.26
- 安値
- 3.95
- 高値
- 4.19
- 出来高
- 1.182 K
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 39.93%
- 6ヶ月の変化
- 182.86%
- 1年の変化
- 62.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K