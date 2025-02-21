Valute / AXTI
AXTI: AXT Inc
4.34 USD 0.38 (9.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AXTI ha avuto una variazione del 9.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.93 e ad un massimo di 4.46.
Segui le dinamiche di AXT Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AXTI News
Intervallo Giornaliero
3.93 4.46
Intervallo Annuale
1.13 4.46
- Chiusura Precedente
- 3.96
- Apertura
- 3.96
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- Minimo
- 3.93
- Massimo
- 4.46
- Volume
- 3.041 K
- Variazione giornaliera
- 9.60%
- Variazione Mensile
- 53.36%
- Variazione Semestrale
- 210.00%
- Variazione Annuale
- 77.87%
21 settembre, domenica