货币 / AXTI
AXTI: AXT Inc
3.96 USD 0.05 (1.25%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AXTI汇率已更改-1.25%。当日，交易品种以低点3.85和高点4.08进行交易。
关注AXT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AXTI新闻
日范围
3.85 4.08
年范围
1.13 4.19
- 前一天收盘价
- 4.01
- 开盘价
- 3.99
- 卖价
- 3.96
- 买价
- 4.26
- 最低价
- 3.85
- 最高价
- 4.08
- 交易量
- 997
- 日变化
- -1.25%
- 月变化
- 39.93%
- 6个月变化
- 182.86%
- 年变化
- 62.30%
