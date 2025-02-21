Валюты / AXTI
AXTI: AXT Inc
4.01 USD 0.03 (0.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXTI за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.88, а максимальная — 4.19.
Следите за динамикой AXT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.88 4.19
Годовой диапазон
1.13 4.19
- Предыдущее закрытие
- 3.98
- Open
- 4.00
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.88
- High
- 4.19
- Объем
- 2.155 K
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 41.70%
- 6-месячное изменение
- 186.43%
- Годовое изменение
- 64.34%
