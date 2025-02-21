Währungen / AXTI
AXTI: AXT Inc
4.30 USD 0.34 (8.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXTI hat sich für heute um 8.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.93 bis zu einem Hoch von 4.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die AXT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AXTI News
Tagesspanne
3.93 4.30
Jahresspanne
1.13 4.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.96
- Eröffnung
- 3.96
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Tief
- 3.93
- Hoch
- 4.30
- Volumen
- 1.436 K
- Tagesänderung
- 8.59%
- Monatsänderung
- 51.94%
- 6-Monatsänderung
- 207.14%
- Jahresänderung
- 76.23%
