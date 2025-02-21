KurseKategorien
Währungen / AXTI
Zurück zum Aktien

AXTI: AXT Inc

4.30 USD 0.34 (8.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AXTI hat sich für heute um 8.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.93 bis zu einem Hoch von 4.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die AXT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXTI News

Tagesspanne
3.93 4.30
Jahresspanne
1.13 4.30
Vorheriger Schlusskurs
3.96
Eröffnung
3.96
Bid
4.30
Ask
4.60
Tief
3.93
Hoch
4.30
Volumen
1.436 K
Tagesänderung
8.59%
Monatsänderung
51.94%
6-Monatsänderung
207.14%
Jahresänderung
76.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K