AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF
A taxa do AVSC para hoje mudou para -0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.69 e o mais alto foi 57.16.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AVSC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVSC hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF (AVSC) está avaliado em 56.81. O instrumento é negociado dentro de -0.77%, o fechamento de ontem foi 57.25, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVSC em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF está avaliado em 56.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.59% e USD. Monitore os movimentos de AVSC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVSC?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF (AVSC) pelo preço atual 56.81. Ordens geralmente são executadas perto de 56.81 ou 57.11, enquanto 66 e -0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVSC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVSC?
Investir em American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 41.57 - 60.27 e o preço atual 56.81. Muitos comparam 0.51% e 18.11% antes de enviar ordens em 56.81 ou 57.11. Estude as mudanças diárias de preço de AVSC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis U.S. Small Cap Equity ETF?
O maior preço de Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) no último ano foi 60.27. As ações oscilaram bastante dentro de 41.57 - 60.27, e a comparação com 57.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis U.S. Small Cap Equity ETF?
O menor preço de Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) no ano foi 41.57. A comparação com o preço atual 56.81 e 41.57 - 60.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVSC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVSC?
No passado American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.25 e 5.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.25
- Open
- 57.12
- Bid
- 56.81
- Ask
- 57.11
- Low
- 56.69
- High
- 57.16
- Volume
- 66
- Mudança diária
- -0.77%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- 18.11%
- Mudança anual
- 5.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8