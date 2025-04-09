CotationsSections
AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF

57.25 USD 0.13 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVSC a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.06 et à un maximum de 57.31.

Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AVSC aujourd'hui ?

L'action American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF est cotée à 57.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 57.38 et son volume d'échange a atteint 206. Le graphique en temps réel du cours de AVSC présente ces mises à jour.

L'action American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 57.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVSC.

Comment acheter des actions AVSC ?

Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF au cours actuel de 57.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.25 ou de 57.55, le 206 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVSC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AVSC ?

Investir dans American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.57 - 60.27 et le prix actuel 57.25. Beaucoup comparent 1.29% et 19.02% avant de passer des ordres à 57.25 ou 57.55. Consultez le graphique du cours de AVSC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Small Cap Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Small Cap Equity ETF l'année dernière était 60.27. Au cours de 41.57 - 60.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Small Cap Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) sur l'année a été 41.57. Sa comparaison avec 57.25 et 41.57 - 60.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVSC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AVSC a-t-elle été divisée ?

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.38 et 6.41% après les opérations sur titres.

Range quotidien
57.06 57.31
Range Annuel
41.57 60.27
Clôture Précédente
57.38
Ouverture
57.25
Bid
57.25
Ask
57.55
Plus Bas
57.06
Plus Haut
57.31
Volume
206
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
1.29%
Changement à 6 Mois
19.02%
Changement Annuel
6.41%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8