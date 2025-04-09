- Aperçu
AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Le taux de change de AVSC a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.06 et à un maximum de 57.31.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVSC aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF est cotée à 57.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 57.38 et son volume d'échange a atteint 206. Le graphique en temps réel du cours de AVSC présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 57.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVSC.
Comment acheter des actions AVSC ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF au cours actuel de 57.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.25 ou de 57.55, le 206 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVSC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVSC ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.57 - 60.27 et le prix actuel 57.25. Beaucoup comparent 1.29% et 19.02% avant de passer des ordres à 57.25 ou 57.55. Consultez le graphique du cours de AVSC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Small Cap Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Small Cap Equity ETF l'année dernière était 60.27. Au cours de 41.57 - 60.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Small Cap Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) sur l'année a été 41.57. Sa comparaison avec 57.25 et 41.57 - 60.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVSC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVSC a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.38 et 6.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 57.38
- Ouverture
- 57.25
- Bid
- 57.25
- Ask
- 57.55
- Plus Bas
- 57.06
- Plus Haut
- 57.31
- Volume
- 206
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 1.29%
- Changement à 6 Mois
- 19.02%
- Changement Annuel
- 6.41%
