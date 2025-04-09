报价部分
货币 / AVSC
回到股票

AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF

56.93 USD 0.32 (0.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVSC汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点56.93和高点57.16进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVSC新闻

常见问题解答

AVSC股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF股票今天的定价为56.93。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为57.25，交易量达到10。AVSC的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF目前的价值为56.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪AVSC走势。

如何购买AVSC股票？

您可以以56.93的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF股票。订单通常设置在56.93或57.23附近，而10和-0.33%显示市场活动。立即关注AVSC的实时图表更新。

如何投资AVSC股票？

投资American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF需要考虑年度范围41.57 - 60.27和当前价格56.93。许多人在以56.93或57.23下订单之前，会比较0.73%和。实时查看AVSC价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis U.S. Small Cap Equity ETF的最高价格是60.27。在41.57 - 60.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF的绩效。

Avantis U.S. Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis U.S. Small Cap Equity ETF（AVSC）的最低价格为41.57。将其与当前的56.93和41.57 - 60.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVSC股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.25和5.82%中可见。

日范围
56.93 57.16
年范围
41.57 60.27
前一天收盘价
57.25
开盘价
57.12
卖价
56.93
买价
57.23
最低价
56.93
最高价
57.16
交易量
10
日变化
-0.56%
月变化
0.73%
6个月变化
18.36%
年变化
5.82%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8