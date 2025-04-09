AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF
今日AVSC汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点56.93和高点57.16进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVSC新闻
常见问题解答
AVSC股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF股票今天的定价为56.93。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为57.25，交易量达到10。AVSC的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF目前的价值为56.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪AVSC走势。
如何购买AVSC股票？
您可以以56.93的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF股票。订单通常设置在56.93或57.23附近，而10和-0.33%显示市场活动。立即关注AVSC的实时图表更新。
如何投资AVSC股票？
投资American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF需要考虑年度范围41.57 - 60.27和当前价格56.93。许多人在以56.93或57.23下订单之前，会比较0.73%和。实时查看AVSC价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Small Cap Equity ETF的最高价格是60.27。在41.57 - 60.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF的绩效。
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF（AVSC）的最低价格为41.57。将其与当前的56.93和41.57 - 60.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVSC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVSC股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.25和5.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.25
- 开盘价
- 57.12
- 卖价
- 56.93
- 买价
- 57.23
- 最低价
- 56.93
- 最高价
- 57.16
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 0.73%
- 6个月变化
- 18.36%
- 年变化
- 5.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8