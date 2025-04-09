- Übersicht
AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von AVSC hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.69 bis zu einem Hoch von 57.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVSC heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF (AVSC) notiert heute bei 56.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.25 und das Handelsvolumen erreichte 66. Das Live-Chart von AVSC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVSC Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF wird derzeit mit 56.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVSC zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVSC-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF (AVSC) zum aktuellen Kurs von 56.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.81 oder 57.11 platziert, während 66 und -0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVSC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVSC-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 41.57 - 60.27 und der aktuelle Kurs 56.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.51% und 18.11%, bevor sie Orders zu 56.81 oder 57.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVSC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) im vergangenen Jahr lag bei 60.27. Innerhalb von 41.57 - 60.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) im Laufe des Jahres betrug 41.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.81 und der Spanne 41.57 - 60.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVSC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVSC statt?
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.25 und 5.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.25
- Eröffnung
- 57.12
- Bid
- 56.81
- Ask
- 57.11
- Tief
- 56.69
- Hoch
- 57.16
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- 0.51%
- 6-Monatsänderung
- 18.11%
- Jahresänderung
- 5.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8