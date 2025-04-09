クォートセクション
AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF

56.87 USD 0.38 (0.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVSCの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり56.69の安値と57.16の高値で取引されました。

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

AVSC News

よくあるご質問

AVSC株の現在の価格は？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFの株価は本日56.87です。-0.66%内で取引され、前日の終値は57.25、取引量は33に達しました。AVSCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFの現在の価格は56.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.71%やUSDにも注目します。AVSCの動きはライブチャートで確認できます。

AVSC株を買う方法は？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFの株は現在56.87で購入可能です。注文は通常56.87または57.17付近で行われ、33や-0.44%が市場の動きを示します。AVSCの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVSC株に投資する方法は？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅41.57 - 60.27と現在の56.87を考慮します。注文は多くの場合56.87や57.17で行われる前に、0.62%や18.23%と比較されます。AVSCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Small Cap Equity ETFの株の最高値は？

Avantis U.S. Small Cap Equity ETFの過去1年の最高値は60.27でした。41.57 - 60.27内で株価は大きく変動し、57.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Small Cap Equity ETFの株の最低値は？

Avantis U.S. Small Cap Equity ETF(AVSC)の年間最安値は41.57でした。現在の56.87や41.57 - 60.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVSCの動きはライブチャートで確認できます。

AVSCの株式分割はいつ行われましたか？

American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.25、5.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
56.69 57.16
1年のレンジ
41.57 60.27
以前の終値
57.25
始値
57.12
買値
56.87
買値
57.17
安値
56.69
高値
57.16
出来高
33
1日の変化
-0.66%
1ヶ月の変化
0.62%
6ヶ月の変化
18.23%
1年の変化
5.71%
