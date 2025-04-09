- Panoramica
AVSC: American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Il tasso di cambio AVSC ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.93 e ad un massimo di 57.16.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AVSC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVSC oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF sono prezzate a 56.93. Viene scambiato all'interno di -0.56%, la chiusura di ieri è stata 57.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVSC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF è attualmente valutato a 56.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVSC.
Come acquistare azioni AVSC?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF al prezzo attuale di 56.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.93 o 57.23, mentre 10 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVSC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVSC?
Investire in American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.57 - 60.27 e il prezzo attuale 56.93. Molti confrontano 0.73% e 18.36% prima di effettuare ordini su 56.93 o 57.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVSC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis U.S. Small Cap Equity ETF?
Il prezzo massimo di Avantis U.S. Small Cap Equity ETF nell'ultimo anno è stato 60.27. All'interno di 41.57 - 60.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis U.S. Small Cap Equity ETF?
Il prezzo più basso di Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC) nel corso dell'anno è stato 41.57. Confrontandolo con gli attuali 56.93 e 41.57 - 60.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVSC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVSC?
American Century ETF Trust Avantis U.S Small Cap Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.25 e 5.82%.
- Chiusura Precedente
- 57.25
- Apertura
- 57.12
- Bid
- 56.93
- Ask
- 57.23
- Minimo
- 56.93
- Massimo
- 57.16
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- 0.73%
- Variazione Semestrale
- 18.36%
- Variazione Annuale
- 5.82%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8