AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
A taxa do AVEE para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.05 e o mais alto foi 64.14.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVEE hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) está avaliado em 64.07. O instrumento é negociado dentro de 0.41%, o fechamento de ontem foi 63.81, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVEE em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E está avaliado em 64.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.02% e USD. Monitore os movimentos de AVEE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVEE?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) pelo preço atual 64.07. Ordens geralmente são executadas perto de 64.07 ou 64.37, enquanto 10 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVEE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVEE?
Investir em American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E envolve considerar a faixa anual 46.33 - 65.56 e o preço atual 64.07. Muitos comparam 3.42% e 21.51% antes de enviar ordens em 64.07 ou 64.37. Estude as mudanças diárias de preço de AVEE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
O maior preço de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) no último ano foi 65.56. As ações oscilaram bastante dentro de 46.33 - 65.56, e a comparação com 63.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
O menor preço de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) no ano foi 46.33. A comparação com o preço atual 64.07 e 46.33 - 65.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVEE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVEE?
No passado American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.81 e 9.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 63.81
- Open
- 64.10
- Bid
- 64.07
- Ask
- 64.37
- Low
- 64.05
- High
- 64.14
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- 3.42%
- Mudança de 6 meses
- 21.51%
- Mudança anual
- 9.02%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8