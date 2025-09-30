- Übersicht
AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
Der Wechselkurs von AVEE hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.05 bis zu einem Hoch von 64.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVEE heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) notiert heute bei 64.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.81 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von AVEE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVEE Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E wird derzeit mit 64.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVEE zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVEE-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) zum aktuellen Kurs von 64.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 64.07 oder 64.37 platziert, während 10 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVEE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVEE-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E müssen die jährliche Spanne 46.33 - 65.56 und der aktuelle Kurs 64.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.42% und 21.51%, bevor sie Orders zu 64.07 oder 64.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVEE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) im vergangenen Jahr lag bei 65.56. Innerhalb von 46.33 - 65.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) im Laufe des Jahres betrug 46.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 64.07 und der Spanne 46.33 - 65.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVEE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVEE statt?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.81 und 9.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.81
- Eröffnung
- 64.10
- Bid
- 64.07
- Ask
- 64.37
- Tief
- 64.05
- Hoch
- 64.14
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- 3.42%
- 6-Monatsänderung
- 21.51%
- Jahresänderung
- 9.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8