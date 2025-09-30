AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
今日AVEE汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点63.67和高点64.03进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVEE股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E股票今天的定价为63.81。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为63.53，交易量达到23。AVEE的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E目前的价值为63.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.58%和USD。实时查看图表以跟踪AVEE走势。
如何购买AVEE股票？
您可以以63.81的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E股票。订单通常设置在63.81或64.11附近，而23和-0.34%显示市场活动。立即关注AVEE的实时图表更新。
如何投资AVEE股票？
投资American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E需要考虑年度范围46.33 - 65.56和当前价格63.81。许多人在以63.81或64.11下订单之前，会比较3.00%和。实时查看AVEE价格图表，了解每日变化。
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF的最高价格是65.56。在46.33 - 65.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E的绩效。
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF（AVEE）的最低价格为46.33。将其与当前的63.81和46.33 - 65.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVEE股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.53和8.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.53
- 开盘价
- 64.03
- 卖价
- 63.81
- 买价
- 64.11
- 最低价
- 63.67
- 最高价
- 64.03
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 3.00%
- 6个月变化
- 21.01%
- 年变化
- 8.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8