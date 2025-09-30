报价部分
货币 / AVEE
回到股票

AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E

63.81 USD 0.28 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVEE汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点63.67和高点64.03进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVEE股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E股票今天的定价为63.81。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为63.53，交易量达到23。AVEE的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E目前的价值为63.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.58%和USD。实时查看图表以跟踪AVEE走势。

如何购买AVEE股票？

您可以以63.81的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E股票。订单通常设置在63.81或64.11附近，而23和-0.34%显示市场活动。立即关注AVEE的实时图表更新。

如何投资AVEE股票？

投资American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E需要考虑年度范围46.33 - 65.56和当前价格63.81。许多人在以63.81或64.11下订单之前，会比较3.00%和。实时查看AVEE价格图表，了解每日变化。

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF的最高价格是65.56。在46.33 - 65.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E的绩效。

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF（AVEE）的最低价格为46.33。将其与当前的63.81和46.33 - 65.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVEE股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.53和8.58%中可见。

日范围
63.67 64.03
年范围
46.33 65.56
前一天收盘价
63.53
开盘价
64.03
卖价
63.81
买价
64.11
最低价
63.67
最高价
64.03
交易量
23
日变化
0.44%
月变化
3.00%
6个月变化
21.01%
年变化
8.58%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8