AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
AVEEの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり64.05の安値と64.14の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AVEE株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eの株価は本日64.14です。0.52%内で取引され、前日の終値は63.81、取引量は4に達しました。AVEEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eの現在の価格は64.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.14%やUSDにも注目します。AVEEの動きはライブチャートで確認できます。
AVEE株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eの株は現在64.14で購入可能です。注文は通常64.14または64.44付近で行われ、4や0.14%が市場の動きを示します。AVEEの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVEE株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eへの投資では、年間の値幅46.33 - 65.56と現在の64.14を考慮します。注文は多くの場合64.14や64.44で行われる前に、3.54%や21.64%と比較されます。AVEEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFの株の最高値は？
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFの過去1年の最高値は65.56でした。46.33 - 65.56内で株価は大きく変動し、63.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFの株の最低値は？
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF(AVEE)の年間最安値は46.33でした。現在の64.14や46.33 - 65.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVEEの動きはライブチャートで確認できます。
AVEEの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap Eは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.81、9.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 63.81
- 始値
- 64.05
- 買値
- 64.14
- 買値
- 64.44
- 安値
- 64.05
- 高値
- 64.14
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.52%
- 1ヶ月の変化
- 3.54%
- 6ヶ月の変化
- 21.64%
- 1年の変化
- 9.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8