AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
Курс AVEE за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.67, а максимальная — 64.03.
Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVEE сегодня?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) сегодня оценивается на уровне 63.81. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 63.53, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVEE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E в настоящее время оценивается в 63.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.58% и USD. Отслеживайте движения AVEE на графике в реальном времени.
Как купить акции AVEE?
Вы можете купить акции American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) по текущей цене 63.81. Ордера обычно размещаются около 63.81 или 64.11, тогда как 23 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVEE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVEE?
Инвестирование в American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E предполагает учет годового диапазона 46.33 - 65.56 и текущей цены 63.81. Многие сравнивают 3.00% и 21.01% перед размещением ордеров на 63.81 или 64.11. Изучайте ежедневные изменения цены AVEE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Самая высокая цена Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) за последний год составила 65.56. Акции заметно колебались в пределах 46.33 - 65.56, сравнение с 63.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
Самая низкая цена Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) за год составила 46.33. Сравнение с текущими 63.81 и 46.33 - 65.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVEE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVEE?
В прошлом American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.53 и 8.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.53
- Open
- 64.03
- Bid
- 63.81
- Ask
- 64.11
- Low
- 63.67
- High
- 64.03
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 3.00%
- 6-месячное изменение
- 21.01%
- Годовое изменение
- 8.58%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8