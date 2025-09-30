КотировкиРазделы
AVEE
AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E

63.81 USD 0.28 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVEE за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.67, а максимальная — 64.03.

Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVEE сегодня?

American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) сегодня оценивается на уровне 63.81. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 63.53, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVEE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E?

American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E в настоящее время оценивается в 63.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.58% и USD. Отслеживайте движения AVEE на графике в реальном времени.

Как купить акции AVEE?

Вы можете купить акции American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) по текущей цене 63.81. Ордера обычно размещаются около 63.81 или 64.11, тогда как 23 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVEE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVEE?

Инвестирование в American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E предполагает учет годового диапазона 46.33 - 65.56 и текущей цены 63.81. Многие сравнивают 3.00% и 21.01% перед размещением ордеров на 63.81 или 64.11. Изучайте ежедневные изменения цены AVEE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) за последний год составила 65.56. Акции заметно колебались в пределах 46.33 - 65.56, сравнение с 63.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) за год составила 46.33. Сравнение с текущими 63.81 и 46.33 - 65.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVEE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVEE?

В прошлом American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.53 и 8.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.67 64.03
Годовой диапазон
46.33 65.56
Предыдущее закрытие
63.53
Open
64.03
Bid
63.81
Ask
64.11
Low
63.67
High
64.03
Объем
23
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
3.00%
6-месячное изменение
21.01%
Годовое изменение
8.58%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8